Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da kışlık mezarlık hazırlığı

’da kışlık mezarlık hazırlığı

’da kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:00 ABONE OL
Erzurum’da kışlık mezarlık hazırlığı

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor.

Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da kışlık mezarlık hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA