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'ta "sanal bahis" operasyonu düzenlendi

Sanal bahis siteleri işletenere yönelik operasyonlara devam ediliyor. 'ta polis ekipleri, sanal bahis oynatan bir iş yerine baskın düzenledi. Bilgisayar üzerinden kumar oynayan şahıslara 6 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:34 ABONE OL
Esenyurt'ta sanal bahis operasyonu düzenlendi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sanal bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerini basan ekipler, şahısların bilgisayar üzerinden sanal olarak tombala oynadıklarını tespit etti. İş yerinde bulunan şahıslara 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, 5 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayara da el konuldu.

İş yeri sahibi Ö.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Esenyurt'ta "sanal bahis" operasyonu düzenlendi
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