Eski Mısır tabletini 1 milyon liraya satarken yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde bazı şahısların ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon Türk Lirası karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.