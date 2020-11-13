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tabletini 1 milyon liraya satarken yakalandılar

’da 4 şüpheli, dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:13 ABONE OL
Eski Mısır tabletini 1 milyon liraya satarken yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde bazı şahısların ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon Türk Lirası karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eski Mısır tabletini 1 milyon liraya satarken yakalandılar
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