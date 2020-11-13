Gaziantep'te uyuşturucuya 13 tutuklama

Gaziantep'te örgütlü halde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlıların tümü tutuklandı.

OPERASYONDA 13 KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarı çalışma neticesinde, uyuşturucu imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan organize suç örgütünden olduğu değerlendirilen 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Açıklamada operasyon kapsamında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 465 gram Jamaika, 214 gram met amfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen bir miktar kimyasal madde ele geçirildiği, gözaltına alınan şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.