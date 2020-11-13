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Genç kadının mucize kurtuluşu kamerada!

’da kaydedilen görüntü izleyenleri şoke etti. Tek kelimeyle 'mucize' diyebileceğimiz olayda bir genç kadın, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:27 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:20 ABONE OL
Genç kadının mucize kurtuluşu kamerada!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, genç kadın feci kazadan böyle kurtuldu | Video

SANİYELERLE KURTULDU

Çorum'da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın iki aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.

2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.

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Genç kadının mucize kurtuluşu kamerada!
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