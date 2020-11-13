Genç kadının mucize kurtuluşu kamerada!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, genç kadın feci kazadan böyle kurtuldu | Video
SANİYELERLE KURTULDU
Çorum'da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın iki aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.
2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.