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Halı sahada fenalaşan 15 yaşındaki Emirhan hastanede vefat etti

Kocaeli Gebze İlçesinde yaşanan olayda, henüz 15 yaşında olan genç sporcu Emirhan Genç,  halı sahada yaptığı antrenman sırasında fenalaştı. Soyunma odasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 2 gündür yaşam savaşı veren Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:55 ABONE OL
Halı sahada fenalaşan 15 yaşındaki Emirhan hastanede vefat etti

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir halı sahada, 2 gün önce antrenman yapan 15 yaşındaki Emirhan Genç, bir anda rahatsızlandı. Soyunma odasına giden küçük sporcu, durumu ağırlaşınca hemen olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Fenalaşan Emirhan Genç yapılan ilk müdahalesi sonrasında önce özel bir hastaneye, daha sonra ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gündür hastanede yaşam savaşı veren küçük Emirhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bir spor okulunda uzun süredir eğitim alan ve daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde bir anda fenalaşarak yaşamını yitiren Emirhan Genç'in ilk bulgulara göre kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü ile herkesi yasa boğan küçük sporcunun cenazesi Çayırova ilçesindeki Mandıra Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çayırova Şekerpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Genç'in cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ailenin yakınları katıldı.

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Halı sahada fenalaşan 15 yaşındaki Emirhan hastanede vefat etti
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