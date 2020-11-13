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Nedir? Hatice Ne Demek?

Türkiye’de en yaygın kız isimlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Anlam bakımından oldukça beğenilen bu isim anne ve babalar tarafından yakından incelenir. İslam alemi açısından da mühim isimler arasında yer alır. nedir sorusu ise bu noktada akıllara gelir. TÜİK verilerine göre en fazla nüfusa kayıtlı kız isimleri arasında bulunan Hatice isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Hatice Kur’an’da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:32 ABONE OL
Hatice İsminin Anlamı Nedir? Hatice Ne Demek?

Hatice isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir. Evladını kucağına almak için gün sayan bireyler bu isim konusunda detaylı bilgi sahibi olup tercih noktasındaki son kararı bazı kriterlere göre vermek istiyor. Türkiye'de en beğenilen ve popüler kız isimleri arasında yer alan Hatice isminin anlamı, kökeni ve diğer tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Hatice isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

HATİCE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son rapora göre en yaygın kız isimleri listesinde bulunmaktadır. Kulağa hoş gelen bir yapısının olması, telaffuzunun kolay olması ve anlam bakımından beğenilmesi tercih noktasındaki önemli etkenlerdendir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ilk eşinin ismi de Hatice'dir. Bu ismin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisi de budur.

Bu isim erdemi, dürüstlüğü ve güzel ahlakı temsil eder. Erken doğan kız çocuğu anlamına gelir.

Hatice isminin anlamları şöyle;

Güvenilir, emin, itibarlı ve saygın.
Erken doğan kız çocuğu.
Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin

HATİCE İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Hatice isminin kökeni: Arapça
Hatice isminin cinsiyeti: Kız
Hatice isminin renk sembolü: Pembe
Hatice isminin harf sayısı:6
Hatice ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır

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Hatice İsminin Anlamı Nedir? Hatice Ne Demek?
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