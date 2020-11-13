Havza Genelgesi tarihi ve önemi: Havza Genelgesi maddeleri nelerdir?

25 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya gşdeb Mustafa Kemal, mitingler düzenlenerek İzmir'in işgalininin protesto edilmesini istedi. Sonrasında, telgraf çekilmesini de teşvik eden Mustafa Kemal Paşa, sivil ve askeri tüm yöneticilere genelgeler gönderme kararı aldı. Bu genelgeler içerisinde gösteriler yapılması ancak gösteriler yapılırken gayri müslim halka kötü davranılmamasını vurguladı. Peki, Havza Genelgesi maddeleri nelerdir ve ne zaman yayınlanmıştır? İşte, Mustafa Kemal tarafından illerdeki yöneticilere gönderilen Havza Genelgesi hakkında bilgiler…

HAVZA GENELGESİ TARİHİ

Havza Genelgesi, 28 Mayıs 1919 tarihinde yayınlanmıştır.

HAVZA GENELGESİ ÖNEMİ

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli mücadele ruhunun ete kemiğe bürünmüş hali olarak karşımıza Havza Genelgesi çıkıyor. İşgallere karşı en net maddelerin yer aldığı ve milli direniş bilincinin ilk defa uyandırıldığı genelge olarak tarihe geçti. Havza Genelgesi ile birlikte Türkiye'de yürütülen Kurtuluş Mücadelesi şahsi olmaktan çıkarak, milli ve ulusal bir kimlik kazandı.

HAVZA GENELGESİ MADDELERİ

İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek işgaller protesto edilmelidir.

İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlen-melidir.

Mitingler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli, Hristiyan halka karşı saldırıda bulunul-mamak ve düşmanca, tavır sergilenmemelidir.

Mustafa Kemal Paşa, halkın işgallere tepki gös-termesini ve ulusal bilincin uyanmasını sağla-mak istemiştir.

İtilaf devletlerinin propagandalarını haklı çıka-racak davranışlardan kaçınılmasını istemiştir.

Milli Mücadele döneminde yayımlanan ilk ulusal genelgedir.

İstanbul ve yurdun birçok bölgesinde mitingler düzenlenmiştir.

İtilaf devletleri Havza Genelgesi'ne tepki olarak tutuklamış oldukları bazı devlet adamlarını Malta'ya sürgüne göndermişlerdir.