Hırsız sanıp oğlunu öldürdü

Konya Seydişehir'de 50 yaşındaki Mehmet Arslan, yayladaki evde tuvaletten dönen oğlu Mehmet Arslan'ı (17) hırsız sanarak tüfekle vurarak öldürdü. Olay, önceki gece Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Baba Arslan, dışarıdan gelen sesler üzerine ruhsatsız tüfeği ile karanlığa doğru ateş etti. Ateş ettiği bölgeye doğru giden baba, oğlu Mehmet Arslan'ı kanlar içinde gördü. Babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Arslan ise adli kontrolle serbest kaldı./ SABAH