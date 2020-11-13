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'nun acı günü!

'nun 89 yaşındaki halası yaşamını yitirdi. Bakan Soylu, cenazeye katılmak üzere 'a hareket etti.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:04 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez yaşamını yitirdi. Bakan Soylu, cenazeye katılmak üzere Trabzon'a hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rükiye Dönmez, yaşadığı Trabzon'da hayata gözlerini yumdu.

Beş çocuk annesi Dönmez, bugün ikindi namazına müteakiben Of ilçesinde bulunan Çarşıbaşı Cami'nde 14.00'de kılınacak cenaze namazının ardından Kiraz Köyü'nde bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Bakan Soylu'nun cenazeye katılmak üzere hava yoluyla Trabzon'a gideceği öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!
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