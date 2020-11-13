İspanyol kadın turistin ölümünde 15 dakika detayı! Bu görüntüler her şeyi anlatıyor

KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE İŞTE BÖYLE YANSIMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Polisi, genç kadının erkek arkadaşı Cenk E.'yi gözaltına almıştı. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkınca; genç kadının düştüğü anın yansıdığı kamera görüntülerinin üzerinde titiz bir inceleme başlatılmış; incelemelerde genç kadının pencereyi açtıktan sonra camdan düştüğü tespit edilmişti. Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Cenk E. de. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İsparyol turistin ölümünde şok detay! 15 dakika önce camdan atlamaya çalışmış! | Video

Soruşturmada genç kadının ölümüyle ilgili şok bir detay daha ortaya çıktı. İddialara göre; genç kadın olayda intihar ederek hayatına son verdi. Eve gelmeden önce erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan Naranjo, olaydan 15 dakika önce camdan atlamaya çalıştı ve intihar girişiminde bulundu. Aynı zamanda rehberlik yapan erkek arkadaş Cenk E., Naranjo'yu tuttu. O anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Naranjo işte o olaydan 15 dakika sonra pencereyi açarak kendisini aşağıya bıraktı ve yaşamını yitirdi. Erkek arkadaş Cenk E. ifadesinde Naranjo'nun geçmişte de Hollanda'da intihar girişimde bulunduğunu söyledi.