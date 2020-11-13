İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

Sigara içme yasağı genelgesinin yayınlanmasının ardından yasağın uygulanacağı alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirledi. Bu kapsamda özellikle meydan ve işlek caddelerde tütün kullanımının yasaklandığı bildirilirken vatandaşlar bu kısıtlamanın detaylarını merak ediyor. Kısıtlamaya uymayan kişiler belirli miktarda para cezasına çarptırılırken öte yandan bu yasağın kafe ve restoranlarda da geçerli olup olmadığı konusu araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlarda yasak var mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sürecinde yayılımı arttıran bazı durumlara kısıtlama geldiği duyuruldu. Bunlardan biri dışarda sigara içme yasağı olurken vatandaşlar bu konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle de kısıtlamaya uymayan kişilerin ödeyeceği ceza tüm Türkiye'de merak konusu…

RESTORANDA VE KAFELERDE SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağı kafe ve restoran gibi mekanları kapsamıyor. Bu durumda açık alanları bulunan işletmelerde kişiler tütün ürünü kullanabilecek…