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'da sokakta cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına tedbiren 81 ile sokakta yasağı getirilmişti. Bu kapsamda yeni bir genelge yayınlanarak sigaranın tüketiminin yasak olduğu bölgeler vatandaşlara bildirilirken kısıtlamaya uymayan vatandaşlar için Kabahatler Kanunu'nun 32'nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak.Buna göre; belirli bir miktar para cezasına çarptırılacak. Peki, 'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:03 ABONE OL
İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

yasağı genelgesinin yayınlanmasının ardından yasağın uygulanacağı alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirledi. Bu kapsamda özellikle meydan ve işlek caddelerde tütün kullanımının yasaklandığı bildirilirken vatandaşlar bu kısıtlamanın detaylarını merak ediyor. Kısıtlamaya uymayan kişiler belirli miktarda para cezasına çarptırılırken öte yandan bu yasağın kafe ve restoranlarda da geçerli olup olmadığı konusu araştırılıyor. Peki, 'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlarda yasak var mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sürecinde yayılımı arttıran bazı durumlara kısıtlama geldiği duyuruldu. Bunlardan biri dışarda sigara içme yasağı olurken vatandaşlar bu konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle de kısıtlamaya uymayan kişilerin ödeyeceği ceza tüm Türkiye'de merak konusu…

RESTORANDA VE KAFELERDE SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağı kafe ve restoran gibi mekanları kapsamıyor. Bu durumda açık alanları bulunan işletmelerde kişiler tütün ürünü kullanabilecek…

İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

SOKAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?

Maske takmayanlara da aynı ceza kesiliyor!

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesi kapsamında işlem yapılacak. TCK'nın 195'inci maddesi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

YASAK NERELERİ KAPSIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek.

*Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak.

*Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek.

İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?

Kısıtlamanın denetimleri, kolluk kuvvetleri (polis-jandarma-bekçi) ile Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' tarafından yapılacak.

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İstanbul'da sokakta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar, kafe restoranlar yasak var mı?
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