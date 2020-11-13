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'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı

'de, terör örgütü 'a şok operasyon! Örgütün sözde Türkiye sorumlusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:44 ABONE OL
İzmir'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün tüm üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütü üyesi Mahmut Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

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İzmir'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı
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