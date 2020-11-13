İzmirli pazarcı eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

İzmir'in Kınık ilçesinde psikolojik sorunları olan Mustafa Kocabıyık, cinnet getirdi. Kocabıyık, eşi Nergüzel ile kızı Melike'yi bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı adam balkonda sigara içerken yakalandı.

"BEN MELEKLERİMİ ÖLDÜRDÜM BENİ ASIN!"

Mustafa Kocabıyık'ın jandarmadaki sorgusu ise şaşkınlık yarattı. Kocabıyık sorgusunda, 'Ben meleklerimi öldürdüm. İdam cezası varsa beni asın' dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocabıyık adliyeye sevk edildi.

'DOKTORA GÖTÜRÜN' İHBARI



Bu arada Nergüzel Kocabıyık'ın, geçen günlerde eşinin yakınlarını telefonla arayıp, "Mustafa'yı doktora götürün, yoksa kendisini öldürecek' dediği belirtildi. Mustafa Kocabıyık'ın psikiyatra gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.