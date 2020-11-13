İzmit'teki katliamda şok detay! 20 gün önce dayısına bunu söylemiş...

'KIZ BOŞANMAK İSTİYORDU'



Veysel Özkan'ın akrabası Lütfiye Yıldırım ise "Evde yatıyorduk o sırada. Bir ses duyup dışarı çıktık ve baktım ki dışarıda polisler var. Kulaklarım ağır işittiği için silah sesini duymadım. Hepimiz çok üzüldük, komşumuzdu. Vuran da görümcemin oğluydu. Kız boşanmak istiyordu ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Herhalde gece gelip 'barışalım' dedi. O da barışmayınca vurdu. Bir de oğlu var, üniversite mezunu. Yazık oldu. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.