Jandarmadan Sarıyer'de maske ve sigara denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer Kilyos'ta denetime çıktı. Vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, otobüs durakları, semt pazarı ve çarşıda denetimler gerçekleştirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler jandarma aracından da anons yaparak korona virüs önlemleri hatırlattı. Denetimler sırasında maske takmayan ve sigara için iki genç kıza da 900 TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Genç kızlar yasaktan haberleri olmadığını söyledi. Jandarmanın denetimlerinin bundan sonra daha da sıklaştırılacağı kaydedildi.