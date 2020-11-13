KADEM’den Mütercimler tepkisi! Provokasyon cezasız kalmasın!

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde Erol Mütercimler'in yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan KADEM üyesi grup Mütercimler'e yönelik tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan KADEM hukuk kurulu üyesi avukat Müjgan Siyah Çevik, kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele verdiklerini dile getirdi. Çevik, "Katıldığı bir TV programında, İmam Hatip Okulu öğrencilerini ve mezunlarını 'sahtekarlık, sapıklık ve ahlaksızlık' ile suçlayan Erol Mütercimler, yaşadığımız toplumun bir kesimine karşı duyduğu, kin, nefret ve önyargıyı provakatif bir dille ortaya dökmüştür. Erol Mütercimler'in İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu çirkin sözleri sadece yalan değil, aynı zamanda yürürlükteki yasalarımız uyarınca da suçtur" dedi.

HALKIN DEĞERLERİNİ HOR GÖREN ZİHNİYET

KADEM'in basın açıklaması şöyle: "İmam Hatip Okulları, Türk eğitim mevzuatına uygun olarak kurulmuş, yıllar içinde pek çok mezun vermiş, ülkemizin diğer eğitim kurumlarıyla aynı hukuki statüye sahip kurumlardır. Ağırlıklı olarak mütedeyyin ve muhafazakar ailelerin tercih etmesi nedeniyle uğradığı bu çirkin hakaret kabul edilemez. Halkımızın sahip olduğu değerleri hor ve hakir gören zihniyetin dışa vurumu olan bu tavır, toplumdaki huzur, uzlaşı ve sağduyu iklimini hedef almanın yanı sıra, İmam Hatip okullarında okuyan ve mezun olan herkesi toptan suçlu olarak göstermiştir. Nefret dolu söylemler bu bakımdan da bir hak ihlalidir. Kamuoyunun, nefret suçlarına ilişkin duyarlılığını ve farkındalığını artırma konusunda medyaya önemli görevler düşmekte iken bu şahsın ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında kullandığı ifadelerin veriliş biçiminin nefret suçlarının toplum nezdinde yaygınlaşmasına sebebiyet vereceği de açıktır."