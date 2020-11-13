Kahramanmaraş polisi Kovid dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarıda, esnafların ve vatandaşların cep telefonu ile aranarak kendilerini sözde Sağlık Müdürlüğü yetkilisi olarak tanıtan kimliği meçhul dolandırıcıların, "Okullarda Covid Hijyen Kampanyası" adı altında para talep ettiği şeklinde bilgiler ulaştığı bildirildi. Emniyet, böyle durumlarda dolandırıcılara itibar edilmemesi isteyerek, anında 155 Polis İmdat hattının aranması istendi.



MESAJ İÇERİĞİNDEKİ LİNKLERE DİKKAT!



Son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajlar geldiği, örneğin pandemi destek ücreti almak için başvuru, uygun kredi ister misin, bir ödül kazandınız, alışveriş çeki kazandınız, çok şanslısınız gibi kısa mesajlar yoluyla linkler yollandığı, bu tip mesajlardaki linklere girilmemesi, linklere girildiği an cep telefonuna zarar verildiği, bu yolla rehberdeki kişilere toplu mesaj atılarak mağduriyet yaşatıldığı, bu mesajlara cevap vererek Tc numarası, banka kart numarası gibi özel bilgilerin paylaşılmaması hatırlatıldı.



İnternetten yapılmak istenen alışveriş için karşı taraf ile görüşme sonucu verilen hesaba yatırılan koparalar sonucu mağduriyetler yaşandığı, sosyal medyadan alışveriş ceki kazandiniz şeklinde gelen mesajlara inanıp kart numarasının verilerek mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Ayrıca kişilerin Cep telefonlarına eski bir evde tarihi sarı liralar bulundu, bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' gibi mesajlar geldiği, bu tip mesajlara itibar edilmemesi, zaman kaybetmeden 155 Polis İhbar Hattının aranması gerektiği hatırlatıldı.