Kan davası 20 yıl sonra can aldı! Siverekliler tepki gösterdi…

İzmir Torbalı'da silahlı saldırıyla öldürülen Hasan Sarı'nın, kan davalısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sarı'nın Siverekli hemşerileri, olaya tepki gösterdi.

AĞIRTAŞ: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

Şanlıurfa Federasyonu'na bağlı Torbalı Siverekliler Derneği öncülüğünde toplanan birçok sivil toplum örgütü, kan davalarının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Torbalı Siverekliler Dernek Başkanı Bahri Ağırtaş, "Teknoloji ve bilişimin en üst seviyeye geldiği günümüzde toplumun tüm kesimlerinin, bu çağ dışı illetin hayatımızdan çıkarılması için tepki göstermesini istiyor ve şiddetle lanetliyoruz" dedi.

Ağırtaş, "Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan İzmir'imizin müstesna ilçesi olan Torbalı'ya yirmi yıl önce Çermik'ten kan davası nedeniyle gelip yerleşen 52 yaşındaki Hasan Sarı adlı yurttaşımız Atatürk mahallesinde bir kıraathanede otururken kurşunlanarak hayatına son verilmiştir. Bu cinayet hayatımızda ne bir ilk ne de son olacaktır. Birçok siyasetçi, sosyolog, ekonomist, psikolog, eğitmen hatta ülkemizin en seçkin üniversiteleri, profesörlük veya doçentlik tezlerini hazırlayan ve bununla kendilerine unvan kazanan bilim insanları ve akademisyenler kan davasını konu edinmiş nedenlerini araştırmış ve bütün herkesle paylaşmışlardır. Bu araştırma sonuçlarını kısaca özetlersek: İlk sırada aşiretçilik, daha sonra feodal yapı, toprak ağalığı, şeyhlik ve müritlik, hukukumuzdaki boşluklar, işsizlik ve yoksulluk gibi sebeplerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. En yoğun bölge de Güneydoğu Anadolu bölgesi gösterilmiştir."

"KAN DAVALARINDA TOPLUMSAL GELENEK ETKİSİ"

Kan davasının nedenlerinin bununla sınırlı olmadığını ifade eden Ağırtaş, şunları kaydetti: "Esasen 'toplumsal geleneğin' de hem belirleyici hem de önemli rol oynadığı gerçekliği unutulmamalıdır. Aşiretçiliğin en yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemizin kan davasındaki öç alma olgusu bireysel tercih olmaktan çıkmış kolektif ve toplumsal bir görev haline getirilmiştir. Bu öç almanın kolektif karakteri onun kültürel yanını da sergilemektedir.

Öç alınmadığı zaman, ölenin ruhu huzura kavuşmayacak gibi psikolojik nedenler öne sürülmekte ise de, en önemlisi toplumsal baskının, öldürülen tarafın üzerinde meydana getirdiği, ağır psikolojik tahribattır. Öcünü almayan aşiretin, şerefi lekelenmiş olacak, onuru zedelenecek, hatta maddi ve manevi zararlara maruz kalacaktır. Ayrıca güç kaybına uğrayan bu aşiret, diğer aşiretler tarafından aşağılanacak ve gelir kaynaklarının olduğu alanlar gasp edilecektir. Hatta kız alıp verirken bile büyük sıkıntılar yaşattırılacaktır." açıklamasında bulundu.

TEPKİ ÇAĞRISI

"Bu çağ dışı ve kahrolası sorunun nedenleri tüm ayrıntılarına kadar incelenmiş, tespit edilmiş ancak çözümü için elle tutulabilir hiçbir çaba sarf edilmemiştir." diyen Ağırtaş, "Bizler Şanlıurfa Federasyonu'nun çatısı altında yer alan Tor-Siverekliler Derneği olarak teknolojinin ve bilişimin en üst seviyeye geldiği günümüzde toplumun tüm kesimlerinin, bu çağ dışı illetin hayatımızdan çıkarılması için tepki göstermesini istiyor ve şiddetle lanetliyoruz." şeklinde konuştu.

İzmir Şanlıurfalılar Federasyon Başkanı Ferit Mızraklı ise; "Çağ dışı bu kan davaların bir an önce son bulmalı. Bu konuda Federasyon olarak bir çalışma başlatacağız." diye konuştu.