Karabüklü İlkokul öğrencilerinden Ayda Bebeğe duygu dolu mektuplar

İzmir de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde 115 vatandaşımız yaşamını yitirirken, Bayraklı ilçesi Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşmişti. Arama Kurtarma ekipleri beyaz eşyaların arasında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i 91 saat sonra sağ olarak kurtarmışlardı. Mucizenin adı olan Ayda bebek tüm Türk halkını duygulandırırken, Karabük ilinde okuyan bazı İlkokul öğrencileri ise bu mucizeye duyarsız kalmayarak, ona mektup yazıp duygularını dile getirerek postaya verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş öğrencilerin bu güzel hareketine duyarsız kalmayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web sayfasında duygularını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş; "Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu türden acıları en derinden yaşayan çocuklarımızı korumak ve bilinçlendirmek öncelikli görevimiz. Gönüller arasında köprü kuracak bu mektuplar aynı zamanda öğrencilerimizin deprem konusundaki duyarlılığını da gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin o büyük yüreklerinden süzülen nağmeleri bizleri hem duygulandırmış, hem de gururlandırmıştır. Kocaman yürekli yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize bizi biz yapan hasletlerimizi öğrencilerine aktardıkları için teşekkür ediyor; bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Yavuz ise mektubuna Merhaba kardeşim diyerek başladı. Yavuz; "Merhaba kardeşim. Ben Karabük'te yaşıyorum. Sana küçük kız kardeşim diye sesleniyorum. Çünkü artık benim kız kardeşimsin. Depremi televizyondan izledim ve çok korktum. Sen 4 gün boyunca orada nasıl kaldın? Nasıl dayandın aç susuz. Gerçekten inanamıyorum. Umarım hemen sağlığına kavuşursun. Yanına gelmek, sana sarılmak, oyunlar oynamak isterdim. Ablalar küçük kardeşlerine hep masallar okurlar. Ben de sana en sevdiğin en güzel masal okumak isterdim. Sen gerçekten çok cesursun. Ben artık ablan olduğuma göre ne zaman ihtiyacın olursa yanında olmak çok isterim. O güzel yanaklarından ve gözlerinden öperim." dedi.

Bekir Talha Öter isimli öğrenci ise duygu dolu mektubunda artık kötü günlerin geride kaldığını, senin kocaman Türkiye adlı bir ailen olduğunu belirtti.