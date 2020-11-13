Kartla girdikleri evlerden araba çaldılar! Otoparktan kendi arabaları gibi alıp gittiler

İstanbul'da kart kullanarak kapılarını açıp girdikleri evlerden çaldıkları anahtarlar sayesinde araba hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların girdikleri evden çıkarken birbirlerinin arkasına saklandıkları anlar kameralara yansıdı.



İstanbul Güngören ve Bahçelievler'de kart kullanarak girdikleri iki evde, buldukları araba anahtarlarını çalan ve bu yolla 2 araba hırsızlığı yapan Hamza D. (24), İbrahim B. (19) ve Caner O. (20), Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





KİLİTLENMEMİŞ KAPILARI KART KULLANARAK AÇTILAR



Şüphelilerin ilk olarak Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde N.T. isimli bir kişiye ait olduğu belirtilen bir eve girdi. 23 Ekim günü gerçekleşen olayda, şüphelilerin girdikleri binada kilitlenmemiş kapıları hedef aldığı ortaya çıktı. Kart kullanarak kapısını açıp girdikleri evde araba anahtarı bulan şüpheliler, hemen sokak üzerinde park edilmiş araçlara doğru yöneldi. Şüpheliler anahtarını çaldıkları arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.





ARAÇ SAHİBİ GİBİ ALIP GİTTİLER



Şüpheliler 29 Ekim günü Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde, M.U. isimli bir kişiye ait olduğu belirtilen eve girdi. Gece saatlerinde kilitlenmemiş kapıları kart kullanarak açan hırsızlar, evde araba anahtarı aramaya başladı. İstediklerini elde eden şüpheliler, buldukları anahtarla birlikte evden ayrıldı. Tıpkı araç sahibi gibi anahtarları kullanarak açtıkları arabayı çalan şüphelilerin vakit kaybetmeden olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.





3 KİŞİ TUTUKLANDI



Yaşanan olayların ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheliler, başlatılan çalışmaların ardından 30 Ekim günü bulundukları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.