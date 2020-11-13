Koca yürekli Sedat! Yara bantlarını toplayıp depremzedelere ulaştırdı

Manisa'da yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olan sEDAT Şık (30), İzmir'de deprem olduğunu duyar duymaz bakkallardan ve marketlerden yara bandı topladı. Kendisindeki tüm parayla da yara bandı alan sEDAT, otobüs garajına gidip durumu anlatarak, 'Param yok" dediği bir otobüs firması tarafından İzmir'e götürüldü. Yara bantlarını çadırdaki depremzedelere dağıtan sEDAT, geçmiş olsun dileklerinde bulunup Manisa'ya geri döndü.

SABAH'a konuşan Sedat Şık, "Depremde binaların yıkıldığını ve insanların enkaz altında kaldığını, yaralananların olduğunu duyunca çok üzüldüm.

Gidip yardım etmem gerektiğine karar verdim. Otobüs Bornova'ya kadar götürdü. İzmir'i hiç bilmiyorum. Esnaflara sora sora depremin olduğu alana gittim. Rıza Bey Apartmanı'nın önüne geldim. Enkaz arama çalışmalarına katılmak istedim. Ancak içeri almadılar. Ben de çadırda kalan insanlara yanımda getirdiğim yara bantlarını dağıttım. Çok şaşırdılar. Bana teşekkür ettiler. Yara bantlarım bittikten sonra Kızılay'a gittim. Bir kutu daha verdiler. Onu da dağıttım. İnsanlara yardım etmek için günlerce deprem bölgesinde kalmak istedim ama ailem merak eder diye, yine otobüs firmalarına ricada bulunarak Manisa'ya geri döndüm. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Hem bu insanı görevimiz, hem de Allah için yaptım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. Bir keresinde Manisa'dan Ankara'ya gittim. Ancak Cumhurbaşkanımız o sırada yurt dışındaymış. Göremedim. 3 gün sonra Manisa'ya geri döndüm" dedi.

AİLESİ, "GURUR DUYUYORUZ"

Oğlunun iki yaşındayken havale geçirdiğini ve bu nedenle o günden sonra hem zihinsel hem de bedensel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldığını anlatan anne Hülya Şık (50), "9 çocuğum var ama onlardan hiçbir farkı yok. Yara bantlarını götürmesi ne kadar merhametli bir çocuk olduğunu gösteriyor. Onunla bir kez daha gurur duydum" derken, Ahmet Şık (60), "Oğlum, depremzedelere yara bandı dağıtmaya gideceğini söyleyince, 'sakın gitme, kaybolursun' dedim.

Ancak bizi dinlemeyip gitmiş. Diğer oğullarım sEDAT'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını gösterdi. Onun için yazılanları okudu. Gurur duydum. 9 oğlumun arasında en merhametlisi. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyor. Yufka yürekli, merhametli bir çocuk" dedi. Kardeşi Harun Şık'ta(17), "Ben de deprem olduktan sonra İzmir'e gelip, gönüllü olarak yardım ettim. Ağabeyim engelli olmasına rağmen herkese yardım etmeyi çok seviyor. Cuma namazına gider. Abdest almaya gelen vatandaşlar kullansın diye bir çift terlik alıp camiye bırakır. Peçete satarak kazandığı parayla sokaktaki çocuklara yardım eder, karınlarını doyurur. En büyük hayali ise Cumhurbaşkanımız ile görüşmek" dedi.