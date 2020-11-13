Kocaeli’nde canavara dur dedi: Ekim ayında hiç ölümlü kaza olmadı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla son günlerde asayiş uygulamalarında olduğu gibi, trafik uygulamalarında da denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Artan denetim ve kontroller sayesinde trafik kazalarında da bir düşüş gözlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Ekim ayı boyunca Kocaeli'nde yaşanan trafik kazalarında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasından dolayı, duymuş olduğu memnuniyeti sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım ile gösterdi. Tipioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerinizin, evlerinize güven içinde dönmelerini beklediğinizi biliyoruz. Arkadaşlarımız bu hassasiyetle görev yapıyorlar. Ekim ayı trafik kazalarında Kocaeli'mizde hiç can kaybı yaşanmamış olması memnuniyet verici... Emeği geçen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum..." yazdı.

Ayrıca yapılan denetimlerin görüntülendiği bir video yayınladı.