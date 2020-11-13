Lastik yakarken yakalandı: Belediye cezayı kesti

Düzce'nin Ağa Mahallesinde bir kişinin tarlada lastik yaparak havayı kirlettiği ve yangın tehlikesi oluşturduğu ihbarını alan Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri hemen olay yerine gitti.

Yapılan araştırmalarda lastik yakan vatandaş suçüstü yakalandı. Boş bir tarlada biriktirdiği lastikleri tek tek yakan vatandaşa Çevre Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Ayrıca tarlada yanmakta olan lastikler de olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zabıta Müdürlüğü yaptığı açıklamada; çevre, hava ve su kirliliğine neden olabilecek tüm eylemlere Çevre Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağını belirterek vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.