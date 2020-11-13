Şanlıurfa- Suruç karayolunun 20. kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 63 E 4041 plakalı mermer yüklü tır devrildi. Tırın dorsesinde bulanan mermerler yola savrulurken ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü de yaralandı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa -Suruç kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken yola saçılan mermerler, ekipler tarafından temizlenerek trafik yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.