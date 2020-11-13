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Son dakika haberleri: uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor...

Son dakika haberi: Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıya göre, bazı illerde sağanak yağış etkili olacak. Meteroloji'den yapılan değerlendirmede; Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, , Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak yağış tahmin ediliyor. Bazı iller için yoğun sis uyarısı yapılırken, Marmara Bölgesi için sabah ve gece saatlerine dikkat çekildi. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı ve illere göre tahminleri...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:14 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika haberleri: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor...

Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

BU SABAH VE GECE SAATLERİNDE...

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının(Beypazarı, Nallıhan) çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika haberleri: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor...
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