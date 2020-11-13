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’den uyarısı geldi! Bugün nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, pek çok ilimizde sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Bu noktada özellikle hafta sonuna dikkat çeken MGM, Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz’in belli kısımlarında sağanak yağışların ve çeşitli hava olaylarının yaşanacağını duyurdu. Yeni haftayla birlikte ise yurdun doğu kesimlerinde de sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:41 ABONE OL
Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

Genel Müdürlüğü raporunu yayınladı. Yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu noktada hafta sonu havanın nasıl olacağı ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar, MGM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in belli kısımlarında sağanak yağışların ve çeşitli hava olaylarının yaşanacağını duyurdu. İşte Meteoroloji'nin paylaştığı yapılan son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Haberimizin içerisinden MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu bulabilir, yağışlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz…

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

13 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

15 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

16 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

17 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?
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