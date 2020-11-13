Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu noktada hafta sonu havanın nasıl olacağı ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar, MGM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in belli kısımlarında sağanak yağışların ve çeşitli hava olaylarının yaşanacağını duyurdu. İşte Meteoroloji'nin paylaştığı yapılan son dakika hava durumu raporu…
Haberimizin içerisinden MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu bulabilir, yağışlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
13 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU
14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
15 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU