Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman başlayacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.