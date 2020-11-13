Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

Yurt geneli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporunda Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin bilgisini paylaştı. Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. MGM, son hava raporu ile İstanbul hava durumu birçok ilimize ve bölgemize ilişkin son verileri kamuoyuna duyurdu. İşte son durum verileriyle Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 KASIM 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ilişkin hava durumu raporlarını son dakika olarak paylaştı. Kurum ayrıca, İstanbul hava durumu başta olmak üzere tüm verileri açıkladı. İşte Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporları…