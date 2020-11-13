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’den sağanak yağış ve uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

Genel Müdürlüğü’nden hafta sonu için ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının ortalarına doğru yurdun büyük kesiminde soğuk havalar kendini hissettiriyor. MGM’den yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji tarafından hava durumu açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, gün içerisinde planlarını ona göre şekillendirebiliyor. Özellikle Cumartesi günü itibariyle de İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde sağanak yağışlar etkisini göstereceği bilgisi yer aldı. İşte 14 Kasım 2020 Cumartesi günü için son dakika Meteoroloji raporu!

Giriş Tarihi: 14.11.2020 01:12 Son Güncelleme: 14.11.2020 01:12 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

Yurt geneli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporunda Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin bilgisini paylaştı. Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. MGM, son hava raporu ile İstanbul hava durumu birçok ilimize ve bölgemize ilişkin son verileri kamuoyuna duyurdu. İşte son durum verileriyle Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

15 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!

16 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu o illerimiz için kuvvetli geliyor!
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