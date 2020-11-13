Mevsimlik işçiler, ilk kez bazalı yatakta yattılar

Adana'da çadırda kalarak yaşamını sürdüren tarım işçilerine polis ekipleri baza ve yatak yardımı yaptı. Şimdiye kadar hep yer yatağında yattığını söyleyen 36 yaşındaki tarım işçisi Nuray Şahan, "Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. İlk kez bazalı yatakta yatacağım" dedi.

ÇOCUKLAR YATAKLARIN TADINI ÇIKARDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çukurova bölgesindeki tarlalar da mevsimlik işçi olarak çalışanları ve ailelerini ziyaret etti. Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayan işçilere bir tır içerisinde 80 baza ve yatak götüren ekipler, çocuklara da kırtasiye malzemesi dağıttı. Çadırlarına yatak kurulan ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken, çocuklar da kurulan yataklarda uzanarak tadını çıkardı.

"İLK KEZ BAZALI YATAKTA YATACAĞIM"

Tüm yılı çadırda yaşayarak geçirdiklerini ve özellikle kışın zorlu şartlarla mücadele ettiklerini söyleyen tarım işçisi Nuray Şahan ise bugüne kadar hep yer döşeğinde yattığını ilk defa bazalı bir yatakta yatacağını belirtti. Yatağı görünce özellikle çocuklarının mutlu olduğunu belirten Nuray Şahan, "Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Polis, baza ve yatak dağıtımı yaptıktan sonra uzun süre ailelerle sohbet etti.