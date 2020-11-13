Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı...

İşten işçi çıkarma yasağı salgın sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan birisi olarak biliniyor. 17 Kasım tarihinde sona ereceği bildirilen yasa alınan yeni kararla beraber bir süre daha uzatılmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu kısıtlamanın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler gelen son dakika haberi ile bir süre daha uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı…