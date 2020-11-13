Nar tarlasından esrar çıktı

Hatay'ın Altınözü İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.F. isimli şahsın Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1'inci derece Kara Askeri Yasak bölgede bulunan Molozlar mevkiinde ki tarlasında gömülü vaziyette uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alarak harekete geçti.

Nar ağaçlarının bulunduğu söz konusu tarla içerisinde Öğle isimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan arama sonucunda toprağın altına gömülü vaziyette 14 plaka halinde satışa hazır 3.078 gr. Esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan tarla sahibi şüpheli H.F. Altınözü Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.