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Öğrenciler koronavirüse karşı gönüllü sağlık elçisi oluyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında ’daki İlk ve Ortaokul öğrencilerine ‘Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' dağıtılacak.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:48 ABONE OL
Öğrenciler koronavirüse karşı gönüllü sağlık elçisi oluyor

Erzurum Valisi Okay Memiş'in öncülüğünde başlatılan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' ara tatil öncesi öğrencilere öğretmenler tarafından bilgilendirmesi yapılarak dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Koronavirüsle mücadele için hazırlanan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere bilgilendirmesi yapılarak dağıtılacağını söyledi.

Öğrencilere dağıtılan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi'nde öğrencilerin 'Aile bireylerinin maske takıp takmadıklarını kontrol ederek, takmıyorlarsa onları uyaracaklar. Aile bireylerinin hijyen kurallarına uymasını sağlayıp, eve gelen misafirlerin sosyal mesafeyi korumalarını sağlayacaklar' dedi.

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Öğrenciler koronavirüse karşı gönüllü sağlık elçisi oluyor
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