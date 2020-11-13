Tarih yaklaştı! Öğretmenler günü 2020 ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?

Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihi Kasım ayının gelmesiyle beraber araştırma konusu haline geldi. Öğrenciler ve veliler her sene olduğu gibi bu senede sürpriz hediyelerle bu anlam dolu günde öğretmenlerinin günlerini kutlayacak. Çocuk yaştan itibaren yeni nesilleri ilmek ilmek işleyen bu saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenlerin bu tarihte kıymeti daha da ön plana çıkıyor. Peki, 2020 Öğretmenler günü ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? BU YIL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci kendilerini eğiten ve öğreten öğretmenleri için bu özel günü anlamlı kılmaya çalışarak hediyelerle güzel sözlerle onları mutlu ediyor. Kasım ayında kutlandığı bilinen öğretmenler gününün tarihi bu noktada merak konusu haline geldi…