Tarih yaklaştı! Öğretmenler günü 2020 ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?

Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihi Kasım ayının gelmesiyle beraber araştırma konusu haline geldi. Öğrenciler ve veliler her sene olduğu gibi bu senede sürpriz hediyelerle bu anlam dolu günde öğretmenlerinin günlerini kutlayacak. Çocuk yaştan itibaren yeni nesilleri ilmek ilmek işleyen bu saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenlerin bu tarihte kıymeti daha da ön plana çıkıyor. Peki, 2020 Öğretmenler günü ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?
Ülkemizde milyonlarca öğrenci kendilerini eğiten ve öğreten öğretmenleri için bu özel günü anlamlı kılmaya çalışarak hediyelerle güzel sözlerle onları mutlu ediyor. Kasım ayında kutlandığı bilinen öğretmenler gününün tarihi bu noktada merak konusu haline geldi…
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2020 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Salı gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.