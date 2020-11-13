24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala herkes öğretmenlerini mutlu etmek için hediye önerilerini araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler en güzel, farklı ve yeni hediyelerle öğretmenlerinin karşısına çıkacak. Aydınlık bir geleceğin oluşması için öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu gününde onlara alabileceğiniz alternatif hediye önerilerini haberimizde derledik. Peki Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?
Gelecek nesillere başarılı, umut dolu gençler yetiştiren öğretmenlerin günü 24 Kasım 2020 Salı günü kutlanacak. Öğrenciler şimdiden öğretmenler günü hediye önerileri araştırması yapmaya başladı. Haberimizde, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerilerine bakabilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı ve yeni öğretmenler günü hediye önerileri…
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
En güzel kravat
Şık kol saati
Öğretmene özel prestijli hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti
Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2020 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Salı gününe denk geliyor.
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.