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ne zaman? 2020 , resmi tatil mi?

Aydınlık bir geleceğin oluşması için öğrencileri bilgileri ile besleyen ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler hediye telaşına başlarken en güzel, farklı ve güzel mesajlarla öğretmenlerin gününü kutlayacak. Her yıl kasım ayına denk gelen bugün için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu önemli günün tarihi kaçırmak istemeyen pek çok öğrenci için ? 2020 , resmi tatil mi?

Giriş Tarihi: 14.11.2020 00:02 ABONE OL
Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Kasım ayına girmemizle birlikte tarihi gün içinde araştırılmaya başlandı. Okullarında eğitim gören öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeleri almanın peşine düşerken bu önemli günün tarihini kaçırmak istemiyor. 2020 Resmi tatil takvimine göre bu günün tatil günlerine denk gelip gelmediği ise bir diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ? 2020 , resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.

Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım kutlu olsun!

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

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Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
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