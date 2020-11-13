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Pandemi servisinde şoke eden olay! Suçüstü yakalandı

'da bir hastanenin pandemi servisinde şoke eden hırsızlık olayı! Koronavirüs tedavisi göre hasta yakınlarının eşyalarını çalarken suçüstü yakalanan Kemal P. gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:35 ABONE OL
Pandemi servisinde şoke eden olay! Suçüstü yakalandı

Adana'da hastanenin pandemi servisinde tedavi gören hasta yakınları için ayrılan bekleme salonundan çanta çalan Kemal P. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen son dakika bilgisine göre hırsızlık olayı, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin pandemi servisinde yatan hasta yakınları için oluşturulan bekleme salonundan art arda çantalar çalındı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen şüpheli bu sabah yeniden geldiği hastanede bir hasta yakınının çantasını çaldığı anda yakalandı.

Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kemal P. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.

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Pandemi servisinde şoke eden olay! Suçüstü yakalandı
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