Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek?

Türkiye'de en beğenilen kız isimleri arasında yer alır. Sempati, güzellik ve sevgi çağrışımı yapan Rana ismi Arapça kökenlidir. Anne ve baba olmak için sabırsızlıkla bekleyen bireyler kız çocuklarına vereceği isim konusunda araştırma yaparken Rana ismini de değerlendirmektedir. Rana isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara gelir. Rana isminin anlamı öğrenerek tercih konusundaki son kararını bu kritere göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Rana isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Rana Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler…

RANA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Uzun yıllardan beri kullanılan ve günümüze kadar ulaşarak popülerliğini kaybetmeyen bu isim kız çocukları için kullanılır. Kulağa hoş gelen yapısının yanı sıra telaffuzunun kolay olması tercih nedenlerinden biridir. Rana isminin anlamı ise tercih konusundaki en önemli unsurdur.

Rana ismi güzel ve hoş anlamını taşır. Ayrıca letafet, zarafet ve parlaklık anlamlarına da gelen bu isim genel olarak beğeni toplamaktadır.



Rana isminin tüm anlamları şöyle;



• Güzel, göze hoş görünen.

• Çok iyi, çok ala.

• Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.



RANA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?



Rana, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde ise geçmemiştir.



RANA İSMİ İSTATİSTİKLERİ



• Rana isminin kökeni: Arapça

• Rana isminin cinsiyeti: Kız

• Rana isminin renk sembolü: Pembe

• Rana isimli kişi sayısı: 32000

• Rana isminin kullanım oranı: 515

• Rana isminin harf sayısı: 4

• Rana ismi Kuran'da geçer mi: Hayır