Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek?

En güzel kız isimlerinden birisidir. Sıkça karşılaşmadığımız isimlerden birisi olan Reyyan, ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi ile popülerleşmiştir. Anne ve baba adayları kız çocukları için isim araştırırken Reyyan isminin anlamını ise merak etmektedir. Arapça kökenli olan ve altı harften oluşan Reyyan isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Reyyan Kur'an'da geçiyor mu? İşte Reyyan ismi hakkında merak edilen tüm bilgiler...

REYYAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de ender rastlanan isimler arasında yer almaktadır. Daha önce birçok kişinin hiç duymadığı Reyyan ismi ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi ile birlikte popüler hale gelmiştir. Reyyan ismini kız bebeklerine vermeyi düşünen anne ve babalar ilk olarak bu ismin taşıdığı anlamı merak eder. Arapöa kökenli olan ve Türkçe'ye yakın zamanda yerleşen Reyyan isminin anlamı öğrenmek için doğru yerdesiniz.

Reyyan isminin Türkçe karşılığı suya kanmış, suya doymuş olarak ifade edilmektedir. Reyyan, su gibi bir isim olarak tabir edilir. Kulağa hoş gelen bir yapısının bulunması ve telaffuzunun kolay olması ise diğer tercih nedenleri arasında yer alır.

Reyyan ismi Reyhan ismi ile sıkça karıştırılır.

Reyyan isminin cinsiyeti: Erkek

Reyyan isminin kökeni: Arapça

Reyyan isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

Reyyan ismi kuranda geçiyor mu: geçmiyor

Reyyan ismindeki harf sayısı: 6

Reyyan isminin rengi: Mavi

Reyyan isminin nitelikeri: Komik, Çalışkan, Maceracı, İnatçı, Misafirperver

REYYAN KURANDA GEÇİYOR MU?

Son yıllarda anne ve babaların dikkatini çekmeyi başaran modern isimlerden birisidir. Sıkça duyulmasa bile en beğenilen kız isimleri arasında yer alır. Reyyan ismini tercih etmeyi düşünenler Kur'an'da yer alıp almadığı hususuna da dikkat etmektedir. Reyyan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.