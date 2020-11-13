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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama!

Koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelerine devam eden ve her fırsatta maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Fahrettin Koca vaka artışlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:56 Son Güncelleme: 13.11.2020 17:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz." dedi.

Fahrettin Koca, kısa süre önce sosyal medyadan şu paylaşımda bulunmuştu...

Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama!
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