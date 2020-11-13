Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelerine devam eden ve her fırsatta maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Fahrettin Koca vaka artışlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz." dedi.

AA Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:56 Son Güncelleme: 13.11.2020 17:07 ABONE OL