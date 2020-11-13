Sahte dezenfektana Jandarma'dan darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların Koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçerek, Başakşehir ile Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

HER YER SAHTE DEZENFEKTAN

Jandarma ekipler buralarda yaptıkları aramalarda; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 Lt. olarak şişelenmiş toplam 8 Ton Sahte El Dezenfektanı, 1 Ton Gliserin Yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 Litre İzopropil Alkol, 85 Litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirirken, O.F., ve V.E. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan işyerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.