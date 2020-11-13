'Sanal Tombala' oynarken böyle yakalandılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, sanal tombala oynanan bir adrese baskın yaptı. Adreste kumar oynayan kişilere "Kabahatler Kanunu" kapsamında altı bin 125 lira para cezası kesildi.

İstanbul Polisi, Esenyurt İlçesi'nde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve iş yerinde bulunan kişilerin bilgisayar üzerinden sanal olarak "Tombala" oynadıkları tespit edildi. Adrese Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından şok baskın yapıldı. İş yerinde kumar oynayan kişilere "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda altı bin 125 lira idari para cezası kesildi. İş yeri de ruhsatı olmadığı için Esenyurt İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerinde bulunan beş harici disk ve bir dizüstü bilgisayar muhafaza altına alındı. Ruhsatsız iş yerinin işletmecisi olduğu tespit edilen Ö.K. hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Mühür Bozma" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.