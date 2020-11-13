Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da Viranşehir ilçesine bağlı Demirci mahallesinde meydana gelen olayda henüz sürücüsü öğrenilmeyen 06 BC 5119 plakalı kamyonet Demirci yolundan sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yol kenarındaki taşlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü aracın içinde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.