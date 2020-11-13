Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelede kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak Viranşehir, Suruç, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 100 gram eroin, 100 gram toz esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 3 ruhsatsız 9 mm tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.