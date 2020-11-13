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’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Emniyeti’nin düzenlediği narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:37 ABONE OL
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelede kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak Viranşehir, Suruç, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 100 gram eroin, 100 gram toz esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 3 ruhsatsız 9 mm tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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