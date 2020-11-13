'Sıra dışı okuyucu' ödüllü Afife Teyze! 64 yaşındaki Afife Teyze 10 bininci kitabını okudu

İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Kayserili ilkokul mezunu Afife Küçükbenli, kitaba olan aşkı ve yaşam tarzıyla fenomen haline geldi. Yahyalı İlçesi'nde dostları olarak tanımladığı kitapları, koyunları ve kedileri ile yaşayan Afife teyzenin kitap sevgisi yüz binlerce kişiye örnek oldu.

16 YILDIR KİTAPLARLA ARKADAŞLIK EDİYORUM

Yaylada hayvanlarını otlatırken, hem Türk hem de dünya klasikleri dahil binlerce kitap okuyan Afife Küçükbenli, bir çok STK ve üniversiteler tarafından ödüllendirildi. Afife Teyze olarak sosyal medyada fenomen haline gelen Afife Küçükbenli, on binde 1 kişinin kitap okuduğu Türkiye'de binlerce kişiye kitap okumayı sevdirdi.

Hava Astsubayı olan eşinin emekli olmasının ardından memleketleri olan Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ne döndüklerini belirten Afife Küçükbenli; "16 yıldır eşimle birlikte kendimizi dağlara ve yaylalara adadık. Buralarda organik üretim yapıyoruz. Üst komşu alt komşu derdi yok, gürültü yapan yok. O yüzden hem doğayla hem kendimle baş başa kitaplarımı okuyarak uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Kitaba sevdam çocukluk yaşlarımda başladı. İlkokuldan sonra annem izin vermediği için okula devam edemedim.

İlkokulu bitirdikten sonra babam beni üç kere ortaokula yazdırdı. Ama annem ev işlerinde kendisine yardımcı olmam için beni okula göndermedi. Babam, amcalarım ve dayılarımın tüm ısrarlarına rağmen annem kararından dönmedi. Okumak içimde hep bir uhde kalmıştı. Ben de kendimi kitaplara adadım. Şimdi en iyi dostlarım kitaplar" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarının kendisine kitap gönderdiğini anlatan Afife teyze, "Ben de okuduğum kitapları onlara gönderiyorum. Böylece kitap imecesi oluşturuyoruz. Beni merak edip çiftliğime gelen kitap kurtları oluyor. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi? Bu aslında kitabın ve okumanın ne kadar birleştirici bir etkisinin olduğunun en net göstergesi" dedi.

SIRA DIŞI OKUYUCU ÖDÜLÜ ALDI

Bir çok üniversite ve STK'ların düzenledikleri programlara katılarak konferanslar veren Afife Küçükbenli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 ay önce 'sıra dışı okuyucu' ödülüne layık görüldü. Küçükbenli ayrıca Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Antalya İş kadınları Derneği tarafından da ödüllendirildi.

KIZI HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE

Annesi yüzünden eğitimine devam edemememin sızısını yıllarca hissettiğini belirten Afife Küçükbenli; "Annem yüzünden eğitimime devam edemesem de çocuklarımı okuttum.

Benim en büyük kazanımım çocuklarımın güzel bir eğitim almalarını sağlamam oldu. İki oğlum ve bir kızım var. İki oğlumdan biri Boğaziçi, diğeri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldular. Kızım Ankara Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun. Şu anda ABD Boston'da Harvard Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak görev yapıyor. Çocuklarıma tahsillerinden öte hep iyi bir insan olmayı, insanları ve hayvanları sevmeyi öğrettim" diye konuştu.