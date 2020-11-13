Sirenler deprem için çaldı

Düzce depreminin 21. yıl dönümü, pandemi dolayısıyla sade bir törenle anıldı.

Törende 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yüreklerde kalan acısı bir kez daha hatırlandı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, DAKE, UMKE, AFAD, AFGD, UKSAR ve Türk Kızılayı'nın hazır bulunduğu etkinlikte, depremin gerçekleştiği saat olan 18.57'de Düzce Belediyesi önündeki ekipler; sirenler çalarak Düzce depreminde yaşamını kaybedenleri andı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Düzce Cedidiye Cami'nde Mevlid-i Şerif de okutuldu.