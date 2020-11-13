Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sirenler deprem için çaldı

Sirenler deprem için çaldı

12 Kasım 1999 depreminde hayatını kaybedenler için belediye önünde anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte depremin yaşandığı saatte çalan sirenler ile hayatını kaybedenler anıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:15 ABONE OL
Sirenler deprem için çaldı

Düzce depreminin 21. yıl dönümü, pandemi dolayısıyla sade bir törenle anıldı.

Törende 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yüreklerde kalan acısı bir kez daha hatırlandı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, DAKE, UMKE, AFAD, AFGD, UKSAR ve Türk Kızılayı'nın hazır bulunduğu etkinlikte, depremin gerçekleştiği saat olan 18.57'de Düzce Belediyesi önündeki ekipler; sirenler çalarak Düzce depreminde yaşamını kaybedenleri andı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Düzce Cedidiye Cami'nde Mevlid-i Şerif de okutuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sirenler deprem için çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA