Son dakika haberi: Katil kocanın 'aldatma' iddiasına savcı böyle cevap verdi!

CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ



İddianamede, Soner Yanıkoğlu'nun, baba evine giden şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emine Yanıkoğlu ile konuşmaya gittiği, Emine Yanıkoğlu'nun eve dönmeyi kabul etmemesi üzerine eve dönen Soner Yanıkoğlu'nun sırt çantasına av tüfeği koyduğu ve giysi getirme bahanesi ile bir poşet alarak yeniden Emine Yanıkoğlu'nun evine öldürmeyi tasarlayarak gittiği belirtildi. Şüphelinin av tüfeği ile ateş ederek kapının kilinin açtığı ve yere çökmüş halde olan Emine Yanıkoğlu'na iki kez ateş ederek tasarlayarak kasten öldürdüğü ve şüphelinin ikinci kez av tüfeği ile Emine Yanıkoğlu'nun babasının evine gitmesinin adam öldürme suçunu tasarlayarak işlediğinin kabul edildiğine yer verildi.

ALDATMA İDDİALARINA SAVCIDAN CEVAP: BU BOŞANMA DAVASININ KONUSU



Hazırlanan iddianamede Savcı, Emine Yanıkoğlu'nun eşi Soner Yanıkoğlu'nu aldattığı yönündeki tanık ifadelerine yer verdi. Emine Yanıkoğlu'nun arkadaşının ve eşinin annesinin başka biri ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin, tanık ifadelerinin ve tarafların tepkisinin sadece boşanma davasında konu olabileceğini belirten soruşturma savcısı bu nedenle Soner Yanıkoğlu hakkında haksız tahrik kabul edilmeyeceği belirtti.