Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Ülkemizde kış mevsiminin en soğuk geçtiği illerimizden biri de . Eksi 35 dereceye kadar inen hava sıcaklığı kentte hayatı her alanda olumsuz etkiliyor. Kışın toprağın bile donduğu Erzurum'da vefat edenleri defnetmek için toprağı kazması güç oluyor. Bu sebeple soğuklar bastırmadan yüzlerce mezar kazılıyor. Belediye ekipleri kışa hazırlık için 600 mezar kazmış durumda ve 200 mezar daha kazılacağı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:39 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kepçelerle açılan 600 mezarı, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle düzelterek, kış dönemine hazır hale getirdi. 200 mezarın hazılanması ise sürüyor.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

'KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Sonbaharda hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Bu hazırlığı yaptığımız için bizim için de çok kolay oluyor" diye konuştu.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

'GÜN BOYU MEZAR KAZIYORUZ'

Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural da "Kış gelmeden 600 mezarı açtık.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

200 tane daha yapmamız lazım. Kar yağmadan, iyice don yapmadan tamamlamalıyız.

Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...

Yoksa çok zor oluyor. Gün boyu mezar kazıyoruz. Cenazeler gelince de kazma işlemini bırakıp, defin işlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bu kentte 800 mezar kazıldı! Sebebi ise -35'i gören soğuklar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA