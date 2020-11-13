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Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

'ta meydana gelen olay duyanları hayrete düşürdü. Koronavirüs tehlikesinin arttığı şu günlerde bir eğlence mekanında gerçekleşen etkinlik 'pes' dedirtti. Kapalı olması gereken eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:44 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

ESENYURT'TAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ: Alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

Esenyurt'ta gece kulübünde Miss Uganda güzellik yarışması | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...

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Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...
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