Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

ESENYURT'TAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ: Alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.
Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.
Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.
Esenyurt'ta gece kulübünde Miss Uganda güzellik yarışması | Video
Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.
Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.
İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...
İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...
İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...
İŞTE ESENYURT'TAKİ ŞOKE EDEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN KARELER...