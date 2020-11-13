Son dakika haberi: Ev almak isteyen çifte korkunç tuzak! Daireye girdiklerinde kabusu yaşadılar...

İstanbul'da ev satma bahanesiyle skandal bir olay meydana geldi. Ev alma hayaliyle Yalova'dan İstanbul'a gelen çift, alacakları eve gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sözde emlakçı mağdurları eve götürdüğünde bıçakla tehdit ederek ellerindeki tüm parayı aldı. Şüphelinin elinden kaçan mağdurlar savcılığa koştu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'da ikamet eden Nadia S., ev almak için internet sitesi üzerinden Süleyman K.'nın numarasına ulaştı. Nadia S. ile telefonla görüşen Süleyman K. kendisine İstanbul'a gelmesi halinde uygun fiyata ev satabileceğini söyledi.

SATIN ALACAKLARI EVE GİTTİLER

Bunun üzerine eşi ile birlikte İstanbul Yenikapı'ya gelen Nadia S., Süleyman K. ile buluşup şüphelinin kullandığı araç ile önce yemek yemeye ardından da satın alacağı eve doğru yola çıktı. Şüpheli Süleyman K. yolda iki arkadaşını da alıp Yekta Efendi Sokak'ta bulunan apartmana geldi.

BIÇAKLA YAĞMA

Şüpheli ve yanında bulunan iki arkadaşı apartmanın ikinci katında bulunan daireye çıktıklarında şüphelilerden biri belinden çıkardığı bıçağı Nadia S.'ye doğrultarak 'Parayı vermezsen seni öldürürüm' dedi. Bunun üzerine Nadia S. şahsın kendisine zarar vermemesi için parayı verdi. Parayı alan şüpheli Süleyman K., Nadia S.'yi 'Polise şikayet edersen de seni öldürürüm' diye tehdit etti. Ardından arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Nadia S.'nin şikayeti ardından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli Süleyman K.'nın ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde Nadia S. ve eşini restorana götürdüğünü ve siparişlerin ücretlerini ödeyerek ayrıldığını, kesinlikle şahıslar ile herhangi bir apartmana ya da daireye gitmediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Süleyman K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başasavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Nadia S'nin iddialarını eşinin de doğruladığı ve net bir şekilde şüphelinin teşhis edildiği belirtildi.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılıkça, şüpheli Süleyman K.'nın üzerine atılı 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.