Son dakika haberi: Gülistan Doku’nun ablasından çarpıcı iddia! "Eski erkek arkadaşı..."

Çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemezken Abla Aygül Doku, 314 günden bu yana kardeşinin bedenini beklediklerini söyledi.

"O SAATTE EVDE DEĞİL"

İki gün önce HTS kayıtlarının dosyaya girdiğini belirten Doku, "Bize kardeşimin kaybolduğu gün saat 18:00'da Zainal'ın evde olduğunu söylediler. Ama Zainal o saatte annesini arıyor. Bu ne demek oluyor, Zainal o saatte evde değil. Zainal dışarıdan annesini arıyor" dedi.

ANNEDEN MESAJ: SEN BU KIZA BİR ŞEY YAPMADIN DEĞİL Mİ?

Annesinin Zainal'a Gülistan'ın kaybolmasının ardından "Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?" şeklinde mesaj attığını iddia eden Doku, "Bir anne oğlundan şüpheleniyor. Daha sonra Gülistan'ı 16:41'de köprüde gören iki kişi var. Bütün saatler aynı yere çıkıyor" diye konuştu.

Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel'in kardeşini bulacağı yönünde kendilerine söz verdiğini hatırlatan Aygül Doku, "Eski Vali Tuncay Sonel sürekli Gülistan'ın suda olduğunu söylüyordu. Dalgıçlar ne biliyor, onlar işini yapsın diyordu. Ben bugün başsavcıya da söyledim. Yetkililerle de görüşüyorum. Tuncay Vali bana söz verdi Gülistan'ın bedenini vereceğim diye. Yetkililer bana sana o sözü kim verdiyse ona sor diyorlar. Ben de Tuncay Vali'ye soruyorum, bana Gülistan'ın bedenini verecektiniz. Dalgıçlar işini bilmiyor, işini yapsın diyordu. Peki, o zaman Gülistan'ın bedeni nerede? Yada biz artık ne yapacağız?. Dalgıçlar biz kademe kademe, parsel parsel arıyoruz olsa buluruz diyorlar. Sadece şu anda bir haftalık bir çalışma kalmış. Bütün Munzur ROW cihazlarıyla tarandı" şeklinde konuştu.

Sudaki arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Aygül Doku, bir hafta daha devam edecek taramayla hazırlanacak raporla süreci devam ettireceklerini kaydetti.

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